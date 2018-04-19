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За 3,5 роки СБУ попередила понад 400 спроб терористичних атак – Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба Безпеки України за останніх 3,5 роки попередила більше 400 спроб терористичних атак в різних регіонах України. Про це сказав сьогодні Президент України Петро Порошенко під час наради з питань протидії інформаційній агресії РФ, передає УНН.

За 3,5 роки СБУ попередила понад 400 спроб терористичних атак – Порошенко

"Росія веде підривну війну проти України на всіх фронтах. Ми бачили спроби організації терористичних атак всередині країни – Служба безпеки України за 3,5 роки попередила більше 400 спроб терористичних атак в різних регіонах України», - сказав Президент.

За його словами, терористи, які були встановлені, затримані. Значна частина з них пройшла підготовку в відповідних таборах на території Російської Федерації, зазначив Президент.

"Частина з них пройшла підготовку в відповідних таборах на території Ростовської, Белгородської, Курської областей, а також на території незаконно анексованого Криму", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України виявила діяльність злочинної групи, яка скуповувала на території окупованого Криму паспорти громадян України, на підставі яких потім іноземцям, в тому числі з терорганізації "Ісламська держава", виготовляли біометричні паспорти для виїзду за кордон.

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