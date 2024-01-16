За 2023 год оккупанты вывезли с ВОТ около 5 млн тонн украинского зерна - ЦНС

В течение прошлого 2023 года россияне вывезли с временно оккупированных территорий Украины 4,8 млн тонн зерна. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Как и 100 лет назад россия продолжает грабить захваченные земли и вывозить оттуда все, до чего может дотянуться. С ВОТ идут эшелоны с зерном, которые враг собрал с украинской земли, - говорится в сообщении.

Детали

Согласно сообщению, на ВОТ действует схема, когда все аграрии должны сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене, которая в разы ниже рыночной. А уже потом гауляйтеры перепродают зерно и забирают разницу. Эта разница и является платой кремля за "верность".

Напомним

5 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры вывоза в рф из мариупольского порта украинского зерна.



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