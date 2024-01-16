За 2023 рік окупанти вивезли з ТОТ близько 5 млн тонн українського зерна - ЦНС
Київ • УНН
У 2023 році росія вивезла з тимчасово окупованих територій України 4,8 мільйона тонн зерна. Воно було зібрано за фіксованою низькою ціною у місцевих фермерів, а потім продано за ринковою ціною.
Протягом минулого 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 4,8 млн тонн зерна. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Як й 100 років тому росія продовжує грабувати захоплені землі й вивозити звідти все, до чого може дотягнутися. З ТОТ йдуть ешелони з зерном, які ворог зібрав з української землі,
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Згідно з повідомленням, на ТОТ діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною, яка в рази нижче ринкової. А вже потім гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю. Ця різниця і є платою кремля за "вірність".
Нагадаємо
5 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував кадри вивезення до рф з Маріупольського порту українського зерна.
Кремль хоче зробити шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини і Донеччини – спротив15.01.24, 06:29 • 33087 переглядiв