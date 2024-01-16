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За 2023 рік окупанти вивезли з ТОТ близько 5 млн тонн українського зерна - ЦНС

За 2023 рік окупанти вивезли з ТОТ близько 5 млн тонн українського зерна - ЦНС

Київ • УНН

 • 53612 перегляди

У 2023 році росія вивезла з тимчасово окупованих територій України 4,8 мільйона тонн зерна. Воно було зібрано за фіксованою низькою ціною у місцевих фермерів, а потім продано за ринковою ціною.

Протягом минулого 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 4,8 млн тонн зерна. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Як й 100 років тому росія продовжує грабувати захоплені землі й вивозити звідти все, до чого може дотягнутися. З ТОТ йдуть ешелони з зерном, які ворог зібрав з української землі,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Згідно з повідомленням, на ТОТ діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною, яка в рази нижче ринкової. А вже потім гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю. Ця різниця і є платою кремля за "вірність".

Нагадаємо

5 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував кадри вивезення до рф з Маріупольського порту українського зерна.

Кремль хоче зробити шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини і Донеччини – спротив15.01.24, 06:29 • 33087 переглядiв

Ганна Оніщенко

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