За 2023 рік окупанти вивезли з ТОТ близько 5 млн тонн українського зерна - ЦНС

Протягом минулого 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 4,8 млн тонн зерна. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Як й 100 років тому росія продовжує грабувати захоплені землі й вивозити звідти все, до чого може дотягнутися. З ТОТ йдуть ешелони з зерном, які ворог зібрав з української землі, - йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленням, на ТОТ діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною, яка в рази нижче ринкової. А вже потім гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю. Ця різниця і є платою кремля за "вірність".

Нагадаємо

5 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував кадри вивезення до рф з Маріупольського порту українського зерна.



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