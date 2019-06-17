За 2018 год в Китае изъяли около 68 т наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Антинаркотические органы Китая в 2018 году изъяли из незаконного оборота 67,9 т наркотических веществ. Об этом в понедельник на пресс-конференции, посвященной результатам работы органов правопорядка в области борьбы с наркотиками в прошлом году, заявил заместитель руководителя Государственного комитета по запрещению производства, сбыта и употребления наркотиков Лю Юецзинь, передает УНН.
“В минувшем году в КНР органами общественной безопасности было изъято 67,9 т наркотиков, расследовано более 109 тыс. уголовных дел, связанных с распространением наркотических веществ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков арестовано 137,4 тысячи человек”, — заявил замруководителя комитета.
Кроме того, по словам замглавы антинаркотического ведомства, в прошлом году число лиц, употребляющих наркотики в Китае, снизилось на 5,8% и составило 2,4 млн человек.
Как отметил чиновник, основным наркотическим веществом, потребляемым на территории КНР является метамфетамин. “Из 2,4 млн человек, употребляющих наркотики, 1,35 млн — лица, принимающие именно метамфетамин. Этот наркотик заменил героин, став наиболее популярным”, — подчеркнул Лю Юэцзинь.
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По словам заместителя председателя антинаркотического ведомства, часть наркотиков поступает на территорию Китая из других стран. “Большой поток наркотиков в КНР поступает из-за рубежа. Речь идет о регионах „Золотого треугольника“ (горные районы Таиланда, Мьянмы и Лаоса, — ред), „Золотого полумесяца“ (смежные районы Афганистана, Ирана и Пакистана, — ред), а также из стран Южной Америки”, — заявил он.
Чиновник подчеркнул, что, несмотря на серьезную угрозу, которую наркотики несут обществу, антинаркотического ведомства Китая удается эффективно бороться с распространением запрещенных веществ на территории страны.
“Мы будем продолжать реализовывать стратегию по контролю над распространением наркотиков, проводить специальные кампании, направленные на прекращение незаконной деятельности в этой сфере, а также направим усилия на достижение победы в войне с наркотиками”, — заключил он.
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Напомним, в марте 2017 полиция Киева перекрыла международный канал поставки наркотиков из Китая, который организовал 31-летний луганчанин.