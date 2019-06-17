За 2018 рік у Китаї вилучили близько 68 т наркотиків

“У минулому році в КНР органами громадської безпеки було вилучено 67,9 т наркотиків, розслідувано понад 109 тис. кримінальних справ, пов’язаних з розповсюдженням наркотичних речовин, за підозрою в незаконному обороті наркотиків заарештовано 137 тисячі осіб”, — заявив заступник керівника комітету.

Крім того, за словами заступника голови антинаркотичного відомства, у минулому році кількість осіб, що вживають наркотики в Китаї, знизилося на 5,8% і склало 2,4 млн чоловік.

Як зазначив чиновник, основним наркотичною речовиною, що споживаються на території КНР є метамфетамін.

“З 2,4 млн осіб, що вживають наркотики, 1,35 млн — особи, які беруть саме метамфетамін. Цей наркотик замінив героїн, ставши найбільш популярним”, — підкреслив Лю Юецзінь.

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За словами заступника голови антинаркотичного відомства, частина наркотиків надходить на територію Китаю з інших країн. “Великий потік наркотиків в КНР надходить з-за кордону. Йдеться про регіони „Золотого трикутника“ (гірські райони Таїланду, М’янми і Лаосу, — ред), „Золотого півмісяця“ (суміжні райони Афганістану, Ірану та Пакистану, — ред), а також з країн Південної Америки”, — заявив він.

Чиновник підкреслив, що, незважаючи на серйозну загрозу, яку наркотики несуть суспільству, антинаркотичного відомства Китаю вдається ефективно боротися з поширенням заборонених речовин на території країни.

“Ми будемо продовжувати реалізовувати стратегію з контролю над розповсюдженням наркотиків, проводити спеціальні кампанії, спрямовані на припинення незаконної діяльності в цій сфері, а також направимо зусилля на досягнення перемоги у війні з наркотиками”, — уклав він.

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Нагадаємо, у березні 2017 року поліція Києва перекрила міжнародний канал постачання наркотиків з Китаю, який організував 31-річний луганчанин.