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На Філіппінах винесли перший вирок поліцейським за вбивство в ході “війни з наркотиками”

На Філіппінах винесли перший вирок поліцейським за вбивство в ході “війни з наркотиками”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Філіппінах трьох поліцейських засудили до 40 років в’язниці за вбивство 17-річного підлітка Кіана Делоса Сантоса під час оголошеної владою в 2016 році “війни з наркотиками”, жертвами якої стали тисячі людей. Про це інформує УНН із посиланням на Meduza.

Це перший вирок за вбивство, вчинене поліцейськими під час цієї кампанії. Всього під час “війни із наркотиками” були вбиті, за даними поліції, близько 5000 осіб, яких влада називає наркоторговцями або наркоспоживачами.

Делос Сантос загинув 16 серпня 2017 року. В ту ж ніч під час рейдів було вбито більше 80 осіб, пише CNN. Спочатку поліцейські стверджували, що підліток був наркоторговцем, і що вони вбили його, захищаючись. Зйомка з камер відеоспостереження спростувала їх показання.

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Як пише BBC News, загибель Кіана Делоса Сантоса стала одним із найгучніших зі цих вбивств і викликало негативну реакцію по всій країні. Покарати винних обіцяв сім’ї підлітка президент Родріго Дутерте, який ініціював кампанію проти наркотиків.

“Війна з наркотиками” На Філіппінах була розпочата в 2016 році після перемоги на виборах президента Родріго Дутерте. В ході кампанії наркоторговців почали вбивати на вулицях; займалися цим не тільки поліцейські, але і цивільні особи. Поліція оцінює число убитих під час “війни з наркотиками” у 5000 чоловік, опозиція — в десятки тисяч осіб. Методи “боротьби” із накротиками неодноразово піддавалися жорсткій критиці з боку країн Заходу і правозахисних організацій.

За деякими оцінками, до 2016 року на Філіппінах налічувалося близько 3 мільйонів наркозалежних, а в бідних районах від наркотиків залежить до 35% населення. При цьому вартість метамфетаміну на чорному ринку впала до 22 доларів за грам. Тим самим наркотик ставав все більш доступним для широких мас населення.

Для багатьох країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону характерно жорстке законодавство щодо наркотиків. Зокрема, за наркоторгівлю смертна кара передбачена в Індонезії, Китаї, В’єтнамі, Сінгапурі, Малайзії, Таїланді. В різний час у цих державах проходили масштабні кампанії по “війні з наркотиками”. Так, в 80-і рр. XX століття хвиля позасудових страт підозрюваних у торгівлі наркотиками прокотилася Індонезією, коли за два роки — із 1983-го по 1985-й — були вбиті тисячі осіб. У 2003 році в Таїланді за один місяць антинаркотичної кампанії були вбиті 1200 осіб, 13 тисяч заарештовані і ще 36 тисяч здалися поліції.

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