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На Филиппинах вынесли первый приговор полицейским за убийство в ходе "войны с наркотиками"

На Филиппинах вынесли первый приговор полицейским за убийство в ходе "войны с наркотиками"

Киев  •  УНН

 • 8177 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На Филиппинах трех полицейских приговорили к 40 годам тюрьмы за убийство 17-летнего подростка Киана Делоса Сантоса во время объявленной властями в 2016 году “войны с наркотиками”, жертвами которой стали тысячи людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.

Это первый приговор за убийство, совершенное полицейскими в ходе этой кампании. Всего во время “войны с наркотиками” были убиты, по данным полиции, около 5000 человек, которых власти называют наркоторговцами или наркопотребителями.

Делос Сантос погиб 16 августа 2017 года. В ту же ночь в ходе рейдов были убиты более 80 человек, пишет CNN. Изначально полицейские утверждали, что подросток был наркоторговцем, и что они убили его, защищаясь. Съемка камер видеонаблюдения опровергла их показания.

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Как пишет BBC News, гибель Киана Делоса Сантоса стала одним из самых громких из этих убийств и вызвало негативную реакцию по всей стране. Наказать виновных обещал семье подростка президент Родриго Дутерте, который инициировал кампанию против наркотиков.

“Война с наркотиками” На Филиппинах была начата в 2016 году после победы на выборах президента Родриго Дутерте. В ходе кампании наркоторговцев начали убивать на улицах; занимались этим не только полицейские, но и гражданские лица. Полиция оценивает число убитых во время “войны с наркотиками” в 5000 человек, оппозиция — в десятки тысяч человек. Методы “борьбы” с накротикамы неоднократно подвергались жесткой критике со стороны стран Запада и правозащитных организаций.

По некоторым оценкам, к 2016 году на Филиппинах насчитывалось около 3 миллионов наркозависимых, а в бедных районах от наркотиков зависит до 35% населения. При этом стоимость метамфетамина на черном рынке упала до 22 долларов за грамм. Тем самым наркотик становился все более доступным для широких масс населения.

Для многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона характерно жесткое законодательство в отношении наркотиков. В частности, за наркоторговлю смертная казнь предусмотрена в Индонезии, Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Таиланде. В разное время в этих государствах проходили масштабные кампании по “войне с наркотиками”. Так, в восьмидесятых гг. XX века волна внесудебных казней подозреваемых в торговле наркотиками прокатилась Индонезией, когда за два года — с 1983-го по 1985-й — были убиты тысячи человек. В 2003 году в Таиланде за один месяц антинаркотической кампании были убиты 1200 человек, 13000 арестованы и еще 36 тысяч сдались полиции.

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