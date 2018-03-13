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Дутерте заявив, що експертів ООН треба згодувати крокодилам

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що команду експертів ООН з прав людини слід "згодувати крокодилам", якщо вони будуть продовжувати розслідувати його боротьбу з наркотиками в країні. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН

Повідомляється, що Р.Дутерте заявив це перед військовими в місті Замбоанга. Це було відповіддю на словам комісара ООН з прав людини Зейда Раад аль-Хуссейна, який раніше публічно заявив, що Р.Дутерте потребує допомоги психіатра.

"Якщо ці ідіоти (представники ООН - ред.) приїдуть сюди, є тут крокодили? Ті, які їдять людей? Киньте с**их дітей до них", - заявив Р.Дутерте.

Нагадаємо, раніше Р.Дутерте пригрозив корумпованим чиновникам, що скидатиме їх з вертольота, попереджаючи, що він особисто це колись робив і зробить знову.

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