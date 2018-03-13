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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 45389 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49908 просмотра

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Дутерте заявил, что экспертов ООН надо скормить крокодилам

Дутерте заявил, что экспертов ООН надо скормить крокодилам

Киев  •  УНН

 • 18666 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что команду экспертов ООН по правам человека следует "скормить крокодилам", если они будут продолжать расследовать его борьбу с наркотиками в стране. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Сообщается, что Р.Дутерте заявил это перед военными в городе Замбоанга. Это было ответом на словам комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хуссейна, который ранее публично заявил, что Р.Дутерте нуждается в помощи психиатра.

"Если эти идиоты (представители ООН - ред.) приедут сюда, здесь есть крокодилы? Те, которые едят людей? Бросьте с**их детей к ним", - заявил Р.Дутерте.

Напомним, ранее Р.Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет сбрасывать их с вертолета, предупреждая, что он лично это когда-то делал и сделает снова.

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