Дутерте заявил, что экспертов ООН надо скормить крокодилам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что команду экспертов ООН по правам человека следует "скормить крокодилам", если они будут продолжать расследовать его борьбу с наркотиками в стране. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.
Сообщается, что Р.Дутерте заявил это перед военными в городе Замбоанга. Это было ответом на словам комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хуссейна, который ранее публично заявил, что Р.Дутерте нуждается в помощи психиатра.
"Если эти идиоты (представители ООН - ред.) приедут сюда, здесь есть крокодилы? Те, которые едят людей? Бросьте с**их детей к ним", - заявил Р.Дутерте.
Напомним, ранее Р.Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет сбрасывать их с вертолета, предупреждая, что он лично это когда-то делал и сделает снова.