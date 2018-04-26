Страти в Саудівській Аравії: наркотики серед ключових причин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що Саудівська Аравія в 2018 році стратила 48 осіб, причому половину з них - за злочини, пов'язані з наркотиками, але не пов'язані з насильством. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Інші, засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками, залишаються в камері смертників, повідомляють правозахисники.
HRW повідомила, що Саудівська Аравія з початку 2014 року провела майже 600 страт, понад 200 з них - у справах про наркотики.
В інтерв'ю журналу Time Magazine минулого місяця саудівський принц-реформатор Мухаммед ібн Салман сказав, що в законах Саудівської Аравії в декількох сферах страту можуть замінити на довічне тюремне ув'язнення.
Amnesty International у звіті за 2017 рік повідомила, що в 15 країнах виносилися або виконувалися смертні вироки у справах, пов'язаних з наркотиками. Правозахисники, зокрема, зафіксували страти за злочини, пов'язані з наркотиками, в чотирьох країнах - Китаї (де ці дані є державною таємницею), Ірані, Саудівській Аравії та Сінгапурі.
За їх даними, у Саудівській Аравії кількість обезголовлювання за злочини, пов'язані з наркотиками, зросла з 16% від усіх страт у 2016 році до 40% в 2017-му.