Страти в Саудівській Аравії: наркотики серед ключових причин

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що Саудівська Аравія в 2018 році стратила 48 осіб, причому половину з них - за злочини, пов'язані з наркотиками, але не пов'язані з насильством. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.