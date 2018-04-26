Казни в Саудовской Аравии: наркотики среди ключевых причин

Другие, осужденные за преступления, связанные с наркотиками, остаются в камере смертников, сообщают правозащитники.

HRW сообщила, что Саудовская Аравия с начала 2014 года провела почти 600 казней, более 200 из них - по делам о наркотиках.

В интервью журналу Time Magazine в прошлом месяце саудовский наследный принц-реформатор Мухаммед ибн Салман сказал, что в законах Саудовской Аравии в нескольких сферах казни могут заменить на пожизненное тюремное заключение.

Amnesty International в отчете за 2017 год сообщила, что в 15 странах выносились или приводились в исполнение смертные приговоры по делам, связанным с наркотиками. Правозащитники, в частности, зафиксировали казни за преступления, связанные с наркотиками, в четырех странах - Китае (где эти данные являются государственной тайной), Иране, Саудовской Аравии и Сингапуре.

По их данным, в Саудовской Аравии число обезглавливаний за преступления, связанные с наркотиками, выросло с 16% от всех казней в 2016 году до 40% в 2017-м.