За 2017 год ГПСУ раскрыла 25 каналов торговли людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В течение 2017 пограничники раскрыли 25 каналов торговли людьми. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, в сети Facebook сообщила пресс-служба МВД передает УНН.
"Торговля людьми - это преступление, по которому ГПСУ проводит ряд розыскных и превентивных мер. За 2017 год мы раскрыли 25 каналов торговли людьми, задержано около 600 человек. Для отработки этих каналов мы проводили совместные операции с польскими и литовскими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе добавили, что чаще всего, преступления по торговле людьми связанные с трудовым рабством и сексуальной эксплуатацией.
Напомним, в течение 2017 пограничники задержали около 4 тыс. незаконных мигрантов, изъяли контрабандных товаров на сумму более 400 млн грн и почти тонну наркотиков.