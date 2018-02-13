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За 2017 рік ДПСУ розкрила 25 каналів торгівлі людьми

За 2017 рік ДПСУ розкрила 25 каналів торгівлі людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Впродовж 2017 року прикордонники розкрили 25 каналів торгівлі людьми. Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, в мережі Facebook повідомила прес-служба МВС передає УНН.

“Торгівля людьми — це злочин, по якому ДПСУ проводить ряд розшукових і превентивних заходів. За 2017 рік ми розкрили 25 каналів торгівлі людьми, затримано близько 600 осіб. Для відпрацювання цих каналів ми проводили спільні операції з польськими та литовськими правоохоронними органами”, — йдеться в повідомлені.

В Держприкордонслужбі додали, що частіше за все, злочини по торгівлі людьми пов’язані з трудовим рабством та сексуальною експлуатацією.

Нагадаємо, упродовж 2017 року прикордонники затримали близько 4 тис. незаконних мігрантів, вилучили контрабандних товарів на суму понад 400 млн грн і майже тонну наркотиків.

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