За 2017 рік ДПСУ розкрила 25 каналів торгівлі людьми

“Торгівля людьми — це злочин, по якому ДПСУ проводить ряд розшукових і превентивних заходів. За 2017 рік ми розкрили 25 каналів торгівлі людьми, затримано близько 600 осіб. Для відпрацювання цих каналів ми проводили спільні операції з польськими та литовськими правоохоронними органами”, — йдеться в повідомлені.

В Держприкордонслужбі додали, що частіше за все, злочини по торгівлі людьми пов’язані з трудовим рабством та сексуальною експлуатацією.

Нагадаємо, упродовж 2017 року прикордонники затримали близько 4 тис. незаконних мігрантів, вилучили контрабандних товарів на суму понад 400 млн грн і майже тонну наркотиків.