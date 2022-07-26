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За 10 дней поступило более 500 жалоб о нарушении языкового закона – омбудсмен

За 10 дней поступило более 500 жалоб о нарушении языкового закона – омбудсмен

Киев • УНН

 • 126905 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. За первые 10 дней действия новых требований закона по обеспечению функционирования украинского языка как государственного поступило 502 сообщения о нарушении. Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН.

Цитата

"С 16 по 25 июля 2022 года, в течение первых 10 дней действия новых требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в секретариат уполномоченного поступило рекордное количество сообщений граждан о нарушении языкового закона – 502", – заявил Кремень.

Детали 

По словам языкового омбудсмена, жалобы граждан касаются:

• 59% – сферы обслуживания в интернете;

• 20% – информационных интернет-ресурсов,

• 9% – непосредственного обслуживания потребителей;

• 7% – деятельности должностных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления;

• 5% – другое.

Кремень отметил, что 79% этих сообщений касаются нарушений части шестой статьи 27 закона, которая вступила в силу 16 июля 2022 года и регламентирует применение государственного языка интернет-представительствами.

Дополнение 

С 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы (веб-сайты, страницы в соцсетях, мобильные приложения и т.п.), которые используют в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь украиноязычную версию.

В Украине за нарушение языкового закона будут наказывать предупреждением или штрафом по решению языкового омбудсмена.

Украинские Национальные Новости

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