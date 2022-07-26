За 10 дней поступило более 500 жалоб о нарушении языкового закона – омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. За первые 10 дней действия новых требований закона по обеспечению функционирования украинского языка как государственного поступило 502 сообщения о нарушении. Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН.
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"С 16 по 25 июля 2022 года, в течение первых 10 дней действия новых требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в секретариат уполномоченного поступило рекордное количество сообщений граждан о нарушении языкового закона – 502", – заявил Кремень.
Детали
По словам языкового омбудсмена, жалобы граждан касаются:
• 59% – сферы обслуживания в интернете;
• 20% – информационных интернет-ресурсов,
• 9% – непосредственного обслуживания потребителей;
• 7% – деятельности должностных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления;
• 5% – другое.
Кремень отметил, что 79% этих сообщений касаются нарушений части шестой статьи 27 закона, которая вступила в силу 16 июля 2022 года и регламентирует применение государственного языка интернет-представительствами.
Дополнение
С 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы (веб-сайты, страницы в соцсетях, мобильные приложения и т.п.), которые используют в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь украиноязычную версию.
В Украине за нарушение языкового закона будут наказывать предупреждением или штрафом по решению языкового омбудсмена.