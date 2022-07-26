За 10 днів надійшло понад 500 скарг щодо порушення мовного закону – омбудсмен

Цитата

"З 16 по 25 липня 2022 року, протягом перших 10 днів дії нових вимог закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", до секретаріату уповноваженого надійшла рекордна кількість повідомлень громадян про порушення мовного Закону – 502", - заявив Кремінь.

Деталі

За словами мовного омбудсмена, скарги громадян стосуються:

• 59% – сфери обслуговування в інтернеті;

• 20% – інформаційних інтернет-ресурсів,

• 9% – безпосереднього обслуговування споживачів;

• 7% – діяльності посадових осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування;

• 5% – інше.

Кремінь зазначив, що 79% цих повідомлень стосуються порушень частини шостої статті 27 закону, яка набрала чинності 16 липня 2022 року і регламентує застосування державної мови інтернет-представництвами.

Доповнення

З 16 липня 2022 року всі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки у соцмережах, мобільні застосунки тощо), які використовують в якості інтернет-представництв суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, у тому числі інформаційні інтернет-ресурси, мають мати українськомовну версію.

В Україні за порушення мовного закону каратимуть попередженням або штрафом за рішенням мовного омбудсмена.