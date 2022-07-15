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Кремінь: за порушення мовного закону каратимуть попередженням або штрафом

Кремінь: за порушення мовного закону каратимуть попередженням або штрафом

Київ • УНН

 • 269677 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. В Україні за порушення мовного закону з 16 липня каратимуть попередженням або штрафом за рішенням мовного омбудсмена. Про це під час брифінгу заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає УНН.

Цитата

"Алгоритм, виписаний законом, виглядає наступним чином. Представники уповноваженого, на жаль, їх немає в кожному регіоні, зможуть складати адміністративні протоколи, і потім я, як уповноважений, розглядатиму їх і виноситиму постанови у вигляді попереджень або штрафів", - сказав Кремінь.

Деталі

З моменту набування чинності закону уповноважений має право накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон.

За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. Штраф за повторне протягом року порушення – від 8500 до 11900 грн. Також за повторне невиконання вимог передбачено штраф від 1700 до 3400 грн.

Штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту.

Водночас Кремінь наголосив, що штрафи можуть бути оскаржені в суді.

Доповнення

Мовний омбудсмен повідомив, що з 16 липня ресурси у мережі та інтерфейси мають локалізувати українською.

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