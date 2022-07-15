Кремень: за нарушение языкового закона будут наказывать предупреждением или штрафом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине за нарушение языкового закона с 16 июля будут наказывать предупреждением или штрафом по решению языкового омбудсмена. Об этом во время брифинга заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН.
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"Алгоритм, выписанный законом, выглядит следующим образом. Представители уполномоченного, к сожалению, их нет в каждом регионе, смогут составлять административные протоколы, и потом я, как уполномоченный, буду рассматривать их и буду выносить постановления в виде предупреждений или штрафов", - сказал Кремень.
Детали
С момента вступления закона в силу уполномоченный имеет право выписывать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц, которые будут нарушать языковой закон.
По результатам составленного протокола об административном правонарушении возможно решение о взыскании в виде предупреждения или штрафа от 3400 до 8500 грн, если нарушение совершено впервые. Штраф за повторное в течение года нарушение – от 8500 до 11900 грн. Также за повторное невыполнение требований предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн.
Штрафы могут быть наложены за нарушение языкового закона в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, пользовательских интерфейсов, в сфере информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, рекламы, технической и проектной информации, здравоохранения, спорта, телекоммуникаций, почтовой связи и транспорта.
В то же время Кремень подчеркнул, что штрафы могут быть обжалованы в суде.
Дополнение
Языковой омбудсмен сообщил, что с 16 июля ресурсы в сети и интерфейсы должны локализовать на украинском.