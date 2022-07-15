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Кремень: за нарушение языкового закона будут наказывать предупреждением или штрафом

Кремень: за нарушение языкового закона будут наказывать предупреждением или штрафом

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине за нарушение языкового закона с 16 июля будут наказывать предупреждением или штрафом по решению языкового омбудсмена. Об этом во время брифинга заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН.

Цитата

"Алгоритм, выписанный законом, выглядит следующим образом. Представители уполномоченного, к сожалению, их нет в каждом регионе, смогут составлять административные протоколы, и потом я, как уполномоченный, буду рассматривать их и буду выносить постановления в виде предупреждений или штрафов", - сказал Кремень.

Детали

С момента вступления закона в силу уполномоченный имеет право выписывать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц, которые будут нарушать языковой закон.

По результатам составленного протокола об административном правонарушении возможно решение о взыскании в виде предупреждения или штрафа от 3400 до 8500 грн, если нарушение совершено впервые. Штраф за повторное в течение года нарушение – от 8500 до 11900 грн. Также за повторное невыполнение требований предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн.

Штрафы могут быть наложены за нарушение языкового закона в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, пользовательских интерфейсов, в сфере информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, рекламы, технической и проектной информации, здравоохранения, спорта, телекоммуникаций, почтовой связи и транспорта.

В то же время Кремень подчеркнул, что штрафы могут быть обжалованы в суде.

Дополнение

Языковой омбудсмен сообщил, что с 16 июля ресурсы в сети и интерфейсы должны локализовать на украинском.

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