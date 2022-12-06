Со взрывами и сиренами: на севере Косово захвачены здания муниципалитета

Детали

Согласно информации издания, в здании муниципалитета Зубин-Поток раздались два взрыва, а члены муниципальной комиссии при содействии сотрудников специальной косовской полиции ворвались в помещение муниципалитета, выломали двери и сменили замки, прежде чем покинуть здание. Люди, находившиеся в здании, оказали им сопротивление.

Также сотрудники спецназа полиции Косова в сопровождении членов муниципальной избирательной комиссии ворвались в помещения, расположенные в северной части Косовска-Митровицы. В городе были слышны взрывы и сирена.

Директор по Управлению Метохии Петар Петкович заявил, что «террор Курти (премьер - ред.) против сербов продолжается».

"Его спецназ недавно ворвался в помещение ЦИК в Косовска-Митровица, все разрушил, сломал, разбросал, пытаясь установить свои избирательные комиссии. Люди возмущены, но полны решимости не поддаваться на провокации Курти!", - сказал Петкович.

После массового исхода сербов из косовских учреждений на 18 декабря были назначены внеочередные местные выборы мэров четырех муниципалитетов на севере, а затем на 25 декабря - выборы в муниципалитеты Звечан и Лепосавич.

Приштинские СМИ сообщили вчера, что сотрудники косовской полиции вместе с должностными лицами, ответственными за проведение муниципальных выборов в четырех муниципалитетах на севере, сегодня посетят муниципальные учреждения.

"Оперативный план этой деятельности готовится полицией совместно с секретариатом, и завтра еще предстоит увидеть, будем ли мы иметь доступ к нашим офисам, и еще предстоит увидеть в ближайшие дни, будем ли мы иметь доступ к избирательным участкам на севере", - сказал председатель ЦИК.

Вчера исполнительный директор секретариата ЦИК заявил, что на данный момент они не получили оперативный план Косовской полиции, как должны действовать чиновники муниципальных избирательных комиссий, пока эти кабинеты пока закрыты из соображений безопасности, сообщает Koha.