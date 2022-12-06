З вибухами та сиренами: на півночі Косова захоплені будівлі муніципалітету
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На півночі Косова представники муніципальної виборчої комісії у супроводі косовської поліції захопили будівлю муніципалітетів Зубин-Потік та Косовська-Мітровіця. Були чути вибухи та звуки сирен. Про це повідомило видання Kosovo Online, передає УНН.
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Згідно з інформацією видання, у будівлі муніципалітету Зубин-Потік пролунали два вибухи, а члени муніципальної комісії за сприяння співробітників спеціальної косовської поліції увірвалися до приміщення муніципалітету, виламали двері та змінили замки, перш ніж залишити будівлю. Люди, які перебували в будівлі, чинили їм опір.
Також співробітники спецназу поліції Косова у супроводі членів муніципальної виборчої комісії увірвалися до приміщень, розташованих у північній частині Косовська-Мітровіця. У місті було чути вибухи та сирена.
Директор з Управління Метохії Петар Петкович заявив, що «терор Курті (прем'єр-ред.) проти сербів триває».
"Його спецназ нещодавно увірвався до приміщення ЦВК у Косовська-Мітровіця, все зруйнував, зламав, розкидав, намагаючись встановити свої виборчі комісії. Люди обурені, але сповнені рішучості не піддаватися на провокації Курті!", - сказав Петкович.
Після масового відходу сербів із косовських установ на 18 грудня було призначено позачергові місцеві вибори мерів чотирьох муніципалітетів на півночі, а потім на 25 грудня – вибори до муніципалітетів Звечан та Лепосавич.
Приштинські ЗМІ повідомили вчора, що співробітники косовської поліції разом із посадовими особами, відповідальними за проведення муніципальних виборів у чотирьох муніципалітетах на півночі, сьогодні відвідають муніципальні установи.
"Оперативний план цієї діяльності готується поліцією спільно з секретаріатом, і завтра ще доведеться побачити, чи матимемо ми доступ до наших офісів, і ще маємо побачити найближчими днями, чи матимемо ми доступ до виборчих дільниць на півночі", - сказав голова ЦВК.
Вчора виконавчий директор секретаріату ЦВК заявив, що на даний момент вони не отримали оперативного плану косівської поліції, як мають діяти чиновники муніципальних виборчих комісій, поки ці кабінети поки що закриті з міркувань безпеки, повідомляє Koha.