С сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Национальный банк Украины обязал банки с 1 сентября на официальных сайтах публиковать достоверную и достаточную по объему информацию о депозитах и кредитах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах заработают с 1 сентября 2020 года. Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и в рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимость, условия и риски, которая не будет вводить клиентов в заблуждение", - говорится в сообщении.
По информации НБУ, это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.
"Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие", - добавили в НБУ.
Так, вся информация должна быть представлена на веб-сайте банка.
Напомним, Национальный банк Украины на 11 августа 2020 года установил официальный курс банковских металлов .