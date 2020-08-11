З вересня банки зобов’язані публікувати достовірну інформацію про кредити – НБУ

"Вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах запрацюють із 1 вересня 2020 року. Головна зміна, яка має відбутися на вебсайтах та в рекламі банків, – повинна з’явитись достовірна, правдива, актуальна та достатня за обсягом інформація про депозити та кредити, їх вартість, умови та ризики, яка не вводитиме клієнтів в оману", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НБУ, це дасть змогу споживачам розуміти умови отримання послуг, порівнювати послуги декількох банків та приймати справді зважені фінансові рішення.

“Насамперед банки зобов’язані вказувати реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача) та їх вартість для клієнта, строк послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки у випадку прострочення виплат за кредитом, умови дострокового зняття грошей із депозиту та інші", - додали в НБУ.

Так, вся інформація має бути представлена на веб-сайті банку.

Нагадаємо, Національний банк України на 11 серпня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів.