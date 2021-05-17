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С телефоном и телевизором: Малюська показал новый корпус Киевского СИЗО европейского уровня

Киев • УНН

 • 22057 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр юстиции Денис Малюська показал обновленный платный корпус в Киевском следственном изоляторе с европейскими условиями для содержания заключенных. Соответствующий видео-обзор он опубликовал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

С телефоном и телевизором: Малюська показал новый корпус Киевского СИЗО европейского уровня

Цитата:

"Мы открываем целый новый корпус со стандартными, красивыми, европейского образца камерами, где обеспечены все максимально возможные права человека. Эти камеры будут генерировать сотни тысяч гривен для того, чтобы поддерживать состояние других бесплатных заброшенных камер в следственном изоляторе. Это огромная помощь следственному изолятору. По нашим расчетам, за несколько лет все камеры, которые используются в киевском следственном изоляторе, будут выглядеть достойно за счет средств, которые генерируют платные камеры", - отметил Малюська.

Детали

В частности, камеры обновленного формата сделаны в серо-белых тонах, и включают в себя все необходимые условия для безопасного и комфортного пребывания, включая телевизор, телефон и комфортный санузел. Также в камерах установлено видеонаблюдение и вай-фай.

Цитата:

"Номера рассчитаны на одного и двух человек. Здесь есть небольшая тумбочка, шкаф, кровать с хорошим матрасом, холодильник, микроволновая печь, умывальник, а также телевизор и телефон. Кстати, ранее телефон был запрещен в следственных камерах. Он известен тем, что сейчас существует практика контрабандного проноса телефонов в следственные изоляторы, и за это берут взятки. Мы имеем телефон, благодаря которому, находясь в изоляторе лицо сможет позвонить туда, куда ему нужно. Но, предварительно, будет делаться запрос. И, соответственно, запись всех разговоров будет храниться у нас на сервере. Удобно и безопасно", - отметил Малюська.

Дополнение

В апреле 2020 года Кабинет министров поддержал создание платных камер в некоторых СИЗО.

В мае прошлого года в столичном СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями.

За средства от платы за "тюремный комфорт" отремонтировано более 20 бесплатных камер.

В январе этого года в Киевском следственном изоляторе появилась новая отремонтированная камера на 22 человека.

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