З телефоном та телевізором: Малюська показав новий корпус Київського СІЗО європейського рівня

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 8198 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 29118 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 80119 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 164583 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 197151 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 175559 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 168281 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114679 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89267 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 227879 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 52964 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 65424 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 74472 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 91278 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 32361 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 195601 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 227849 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 317607 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 480733 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 463319 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 58 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 3514 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 33012 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45905 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50418 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

З телефоном та телевізором: Малюська показав новий корпус Київського СІЗО європейського рівня

Київ • УНН

 • 22057 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр юстиції Денис Малюська показав оновлений платний корпус у Київському слідчому ізоляторі із європейськими умовами для утримання ув’язнених. Відповідний відео-огляд він опублікував на своїй сторінці на Facebook, пише УНН.

З телефоном та телевізором: Малюська показав новий корпус Київського СІЗО європейського рівня

Цитата:

“Ми відкриваємо цілий новий корпус з стандартними, гарними, європейського штибу камерами, де забезпечені усі максимально можливі права людини. Ці камери генеруватимуть сотні тисяч гривень для того, щоб підтримувати стан інших безкоштовних занедбаних камер у слідчому ізоляторі. Це величезна допомога слідчому ізолятору. За нашими розрахунками, за декілька років усі камери, які використовуються у київському слідчому ізоляторі, будуть виглядати достойно за рахунок коштів, які генерують платні камери”, - зазначив Малюська.

Деталі

Зокрема, камери оновленого формату зроблені у сіро-білих тонах, та включають в себе усі необхідні умови для безпечного та комфортного перебування, включаючи телевізор, телефон та комфортний санвузол. Також у камерах встановлено відеоспостереження та вай-фай.

Цитата:

“Номера розраховані на одну та дві особи. Тут є невеличка тумбочка, шафа, ліжко з непоганим матрацом, холодильник, мікрохвильова піч, умивальник, а також телевізор та телефон. До речі, раніше телефон був заборонений у слідчих камерах. Він відомий тим, що зараз існує практика контрабандного пронесення телефонів у слідчі ізолятори, і за це беруть хабарі. Ми маємо телефон, завдяки якому, перебуваюча в ізоляторі особа зможе зателефонувати туди, куди їй потрібно. Але, попередньо, буде робитися запит. І, відповідно, запис усіх розмов буде зберігатися у нас на сервері. Зручно і безпечно”, - зазначив Малюська.

Доповнення

У квітні 2020 року Кабінет міністрів підтримав створення платних камер у деяких СІЗО.

У травні минулого року у столичному СІЗО з’явилися платні камери із поліпшеними умовами.

За кошти від плати за “тюремний комфорт” відремонтовано понад 20 безкоштовних камер.

У січні цього року в Київському слідчому ізоляторі з’явилася нова відремонтована камера на 22 особи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27