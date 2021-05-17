З телефоном та телевізором: Малюська показав новий корпус Київського СІЗО європейського рівня

Цитата:

“Ми відкриваємо цілий новий корпус з стандартними, гарними, європейського штибу камерами, де забезпечені усі максимально можливі права людини. Ці камери генеруватимуть сотні тисяч гривень для того, щоб підтримувати стан інших безкоштовних занедбаних камер у слідчому ізоляторі. Це величезна допомога слідчому ізолятору. За нашими розрахунками, за декілька років усі камери, які використовуються у київському слідчому ізоляторі, будуть виглядати достойно за рахунок коштів, які генерують платні камери”, - зазначив Малюська.

Деталі

Зокрема, камери оновленого формату зроблені у сіро-білих тонах, та включають в себе усі необхідні умови для безпечного та комфортного перебування, включаючи телевізор, телефон та комфортний санвузол. Також у камерах встановлено відеоспостереження та вай-фай.

Цитата:

“Номера розраховані на одну та дві особи. Тут є невеличка тумбочка, шафа, ліжко з непоганим матрацом, холодильник, мікрохвильова піч, умивальник, а також телевізор та телефон. До речі, раніше телефон був заборонений у слідчих камерах. Він відомий тим, що зараз існує практика контрабандного пронесення телефонів у слідчі ізолятори, і за це беруть хабарі. Ми маємо телефон, завдяки якому, перебуваюча в ізоляторі особа зможе зателефонувати туди, куди їй потрібно. Але, попередньо, буде робитися запит. І, відповідно, запис усіх розмов буде зберігатися у нас на сервері. Зручно і безпечно”, - зазначив Малюська.

Доповнення

У квітні 2020 року Кабінет міністрів підтримав створення платних камер у деяких СІЗО.

У травні минулого року у столичному СІЗО з’явилися платні камери із поліпшеними умовами.

За кошти від плати за “тюремний комфорт” відремонтовано понад 20 безкоштовних камер.

У січні цього року в Київському слідчому ізоляторі з’явилася нова відремонтована камера на 22 особи.



