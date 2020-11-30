Мін'юст: за кошти від плати за "тюремний комфорт" відремонтовано понад 20 безкоштовних камер

"24 безкоштовні камери для 156 ув’язнених – саме стільки приміщень в слідчих ізоляторах по всій Україні вдалося відремонтувати за рахунок продажу платних камер. І це за близько 7 місяців від моменту запровадження Мін’юстом такого експериментального проекту", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що станом на 19 листопада, в Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн.

Як повідомлялося раніше в УНН, "платні камери" принесли держбюджету перший мільйон гривень ще на початку жовтня.

Також нагадаємо, Мін’юст змінив правила внутрішнього розпорядку у СІЗО.

безкоштовні камери для ув’язнених – саме стільки приміщень в слідчих ізоляторах по всій Україні вдалося відремонтувати за рахунок продажу платних камер. І це за близько 7 місяців від моменту запровадження Мін’юстом такого експериментального проєкту pic.twitter.com/ATOvMiPr99