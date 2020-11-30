Мін'юст: за кошти від плати за "тюремний комфорт" відремонтовано понад 20 безкоштовних камер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Мін'юсті повідомили, що від реалізації 7-місячної програми "платних камер" було відремонтовано 24 безкоштовні камери для 156 ув'язнених. Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує УНН.
"24 безкоштовні камери для 156 ув’язнених – саме стільки приміщень в слідчих ізоляторах по всій Україні вдалося відремонтувати за рахунок продажу платних камер. І це за близько 7 місяців від моменту запровадження Мін’юстом такого експериментального проекту", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що станом на 19 листопада, в Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн.
Як повідомлялося раніше в УНН, "платні камери" принесли держбюджету перший мільйон гривень ще на початку жовтня.
Також нагадаємо, Мін’юст змінив правила внутрішнього розпорядку у СІЗО.
безкоштовні камери для ув’язнених – саме стільки приміщень в слідчих ізоляторах по всій Україні вдалося відремонтувати за рахунок продажу платних камер. І це за близько 7 місяців від моменту запровадження Мін’юстом такого експериментального проєкту pic.twitter.com/ATOvMiPr99— Мін'юст України (@minjust_gov_ua) November 30, 2020