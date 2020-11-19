В Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн – Мін’юст

"Понад 1 млн 500 тис. грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу суму заробили у ДУ "Київський слідчий ізолятор" - 924,197 тис. грн, а на другому місці ДУ "Одеський слідчий ізолятор" - 73,090 тис. грн, замикає трійку лідерів ДУ "Львівський УВП №19" - 68 тис. грн.

Як повідомляв УНН раніше, платні камери у СІЗО принесли державному бюджету перший мільйон гривень, найбільшу суму зібрали у платних камерах Київського СІЗО.