В Украине на платных СИЗО заработали уже более 1,5 млн грн - Минюст

"Более 1 млн 500 тыс. грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшую сумму заработали в ГУ "Киевский следственный изолятор" - 924,197 тыс. грн, а на втором месте ГУ "Одесский следственный изолятор" - 73,090 тыс. грн, замыкает тройку лидеров ГУ "Львовский УПП №19" - 68 тыс. грн .

Как сообщал УНН ранее, платные камеры в СИЗО принесли государственному бюджету первый миллион гривен, наибольшую сумму собрали в платных камерах Киевского СИЗО.