Кабмін підтримав створення платних камер у деяких СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав проект постанови щодо платної послуги надання кращих побутових умов та харчування в СІЗО за окрему плату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
“Кабмін підтримав впровадження експериментального проекту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України”, — йдеться у повідомленні.
Так, в окремих СІЗО на добровільній основі можна буде заплатити за поліпшені умови. У визначених слідчих ізоляторах будуть виділені приміщення, які за своїм станом не потребують проведення капітальних ремонтів та можуть використовуватися в межах експериментального проекту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов.
“Водночас кошти, отримані від надання таких платних послуг, будуть спрямовуватися до спеціального фонду та у подальшому використовуватися для проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів для створення належних умов тримання іншим особам, узятим під варту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експериментальний проект планується завершити 31 грудня 2021 року. Потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту.
Як повідомляв раніше міністр юстиції України Денис Малюська, приватних в’язниць в Україні не буде, проте будуть приватні СІЗО.