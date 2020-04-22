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Кабмін підтримав створення платних камер у деяких СІЗО

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав проект постанови щодо платної послуги надання кращих побутових умов та харчування в СІЗО за окрему плату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.

“Кабмін підтримав впровадження експериментального проекту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України”, — йдеться у повідомленні.

Так, в окремих СІЗО на добровільній основі можна буде заплатити за поліпшені умови. У визначених слідчих ізоляторах будуть виділені приміщення, які за своїм станом не потребують проведення капітальних ремонтів та можуть використовуватися в межах експериментального проекту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов.

“Водночас кошти, отримані від надання таких платних послуг, будуть спрямовуватися до спеціального фонду та у подальшому використовуватися для проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів для створення належних умов тримання іншим особам, узятим під варту”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експериментальний проект планується завершити 31 грудня 2021 року. Потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту.

Як повідомляв раніше міністр юстиції України Денис Малюська, приватних в’язниць в Україні не буде, проте будуть приватні СІЗО.

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