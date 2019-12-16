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Малюська: приватизації тюрем не буде, проте буде приватизація СІЗО

Малюська: приватизації тюрем не буде, проте буде приватизація СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Приватних в'язниць в Україні не буде, проте будуть приватні СІЗО. Про це очільник Мін'юсту Денис Малюська сказав в етері програми "Свобода слова", повідомляє кореспондент УНН.

“Ми хочемо зробити приватні СІЗО, приватні тюрми — ні. Коротко чому ні, тому що це бізнес, великий бізнес. І з’являється великий бізнес, який зацікавлений у тому, щоб людей у тюрмах було більше. Вони не зацікавлені в тому, щоб людей перевиховувати, щоб людей відправляти на волю, щоб застосовувати інші, дешевші способи покарання... Тюрма — це дуже дорого. Вони хочуть, щоб якомога більше людей потрапляли в тюрми, і вони лобіюють. Це трапилося в США, це трапилося у Великобританії. І порівняйте кількість ув’язнених у штатах і Великобританії з, наприклад, країнами Північної Європи, де цього немає. Відповідно, ні, ми не підемо на приватизацію тюрем. Ми підемо на приватизацію СІЗО. І в нас дійсно з’являться приватні СІЗО — це слідчі ізолятори, де особи утримуються до вироку суду”, — сказав Малюська.

На уточнення з зали, чи буде платити держава, чи сам підозрюваний, який там перебуває, власникам СІЗО за утримання, Малюська відповів: “Якщо це підвищені умови комфорту, мають платити ті особи, які хочуть перебувати в умовах підвищеного комфорту. Це нам забезпечить додаткові кошти для того, щоб забезпечити якісніші умови для тих, хто перебуває там безкоштовно”.

“На жаль, бюджет обмежений. Осіб, які перебувають у СІЗО, багато — понад 16 тисяч. У нас є багато незахищених верств населення — пенсіонери, вчителі, лікарі- є куди витрачати кошти. Ми спробуємо якось вписатися в чинні бюджети, щоб, з одного боку, додатково заробити, а з іншого боку — забезпечити кращі умови для як наших працівників, які працюють в тюрмах, СІЗО, так і для тих, хто там перебуває вимушено”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Малюська заявив, що приватні СІЗО в Україні планують запровадити з наступного року.

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