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Малюська: приватизации тюрем не будет, однако будет приватизация СИЗО

Малюська: приватизации тюрем не будет, однако будет приватизация СИЗО

Киев  •  УНН

 • 17555 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Частных тюрем в Украине не будет, однако будут частные СИЗО. Об этом глава Минюста Денис Малюська сказал в эфире программы "Свобода слова", сообщает корреспондент УНН.

“Мы хотим сделать частные СИЗО, частные тюрьмы — нет. Коротко почему нет, потому что это бизнес, большой бизнес. И появляется большой бизнес, который заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше. Они не заинтересованы в том, чтобы людей перевоспитывать, чтобы людей отправлять на волю, чтобы применять другие, более дешевые способы наказания... Тюрьма — это очень дорого. Они хотят, чтобы как можно больше людей попадали в тюрьмы, и они лоббируют. Это случилось в США, это случилось в Великобритании. И сравните количество заключенных в штатах и Великобритании с, например, странами Северной Европы, где этого нет. Соответственно, нет, мы не пойдем на приватизацию тюрем. Мы пойдем на приватизацию СИЗО. И у нас действительно появятся частные СИЗО — это следственные изоляторы, где лица содержатся до приговора суда”, — сказал Малюська.

На уточнение из зала, будет платить государство, или сам подозреваемый, который там находится, владельцам СИЗО за содержание, Малюська ответил: “Если это повышенные условия комфорта, должны платить те лица, которые хотят находиться в условиях повышенного комфорта. Это нам обеспечит дополнительные средства для того, чтобы обеспечить качественные условия для тех, кто находится там бесплатно”.

“К сожалению, бюджет ограничен. Лиц, находящихся в СИЗО, много — более 16 тысяч. У нас есть много незащищенных слоев населения — пенсионеры, учителя, врачи — есть куда тратить средства. Мы попробуем как-то вписаться в действующие бюджеты, чтобы, с одной стороны, дополнительно заработать, а с другой — обеспечить лучшие условия для как наших работников, работающих в тюрьмах, СИЗО, так и для тех, кто там находится вынужденно”, — отметил министр.

Напомним, ранее Малюська заявил, что частные СИЗО в Украине планируют ввести со следующего года.

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