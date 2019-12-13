Приватні СІЗО в Україні планують запровадити з наступного року – Малюська
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство юстиції України планує розпочати проект із запровадження приватних СІЗО в Україні вже з наступного року. Про це в ефірі програми “Сніданок з 1+1” заявив міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.
“Це ідея, ми зараз розробляємо нормативно-правові акти під приватні СІЗО, це можливість залучення приватного капіталу у цю сферу”, — зазначим міністр.
За його словами, кошти з приватних СІЗО, які будуть надходити до держави, будуть використовувати для покращення умов у відповідних державних установах.
Відповідаючи на питання, коли можливий початок створення приватних СІЗО в Україні, Малюська відповів: “Це залежить від політичної волі парламенту. Ми б хотіли почати проект, в тому числі і приватні СІЗО, уже в наступному році”.
Нагадаємо, раніше Мін’юст повідомляв, що в Україні планують дозволити створення приватних СІЗО, де особи перебуватимуть за власний кошт.