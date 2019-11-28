В Україні планують дозволити приватні СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні планують дозволити створення приватних СІЗО, де особи перебуватимуть за власний кошт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.
“Ми плануємо спробувати дати можливість працювати приватним СІЗО. По суті, це буде щось на зразок готелів, які добре охороняються, де особи, у яких є кошти зможуть перебувати і очікувати вирок суду. За рахунок цих коштів частково ми зможемо покривати витрати і перебування осіб, які будуть перебувати в звичайних СІЗО. Спробуємо це зробити хоча б на одному пілотному проекті і побачимо, наскільки ця бізнес-модель працює, і в подальшому будемо намагатися розширити цей експеримент, якщо він виявиться успішним, на всю територію України”, — зазначив Міністр юстиції України Денис Малюська.
За його словами, у першочерговий планах Міністерства — змінити законодавство, яке дозволить створення приватних СІЗО в Україні.
Нагадаємо, у Міністерстві юстиції України розробили програмне забезпечення для обліку засуджених.