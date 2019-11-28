В Украине планируют разрешить частные СИЗО

“Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. По сути, это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства смогут находиться и ожидать приговора суда. За счет этих средств частично мы сможем покрывать расходы и пребывание лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО. Попробуем это сделать хотя бы на одном пилотном проекте и увидим, насколько эта бизнес-модель работает, и в дальнейшем будем стараться расширить этот эксперимент, если он окажется успешным, на всю территорию Украины”, — отметил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, в первоочередных планах Министерства — изменить законодательство, которое позволит создание частных СИЗО в Украине.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины разработали программное обеспечение для учета осужденных.