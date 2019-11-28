У Мін'юсті розробили програмне забезпечення для обліку засуджених
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Міністерстві юстиції України розробили програмне забезпечення для обліку засуджених. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
“За кілька місяців, що ми працюємо, ми розробили програмне забезпечення, яке дозволить обліковувати засуджених осіб. Крім того, це програмне забезпечення дозволить мати інформацію про всі ризики, пов’язані з конкретною особою”, — заявив міністр юстиції України Денис Малюська.
За його словами, облік засуджених буде здійснюватися для того, щоб розуміти хто де знаходиться, куди переміщується та що з такою особою відбуватиметься далі.
Нагадаємо, Міністри юстиції України та Йорданії підписали міждержавні договори про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, про взаємну правову допомогу у цивільних справах, про передачу засуджених осіб та про видачу правопорушників.