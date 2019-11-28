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В Минюсте разработали программное обеспечение для учета осужденных

В Минюсте разработали программное обеспечение для учета осужденных

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Министерстве юстиции Украины разработали программное обеспечение для учета осужденных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"За несколько месяцев, что мы работаем, мы разработали программное обеспечение, которое позволит учитывать осужденных. Кроме того, это программное обеспечение позволит иметь информацию обо всех рисках, связанных с конкретным лицом", - заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, учет осужденных будет осуществляться для того, чтобы понимать кто где находится, куда перемещается и что с таким лицом будет происходить дальше.

Напомним, министры юстиции Украины и Иордании подписали межгосударственные договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о взаимной правовой помощи по гражданским делам, о передаче осужденных лиц и о выдаче.

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