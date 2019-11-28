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Україна та Йорданія домовились про взаємну передачу засуджених та видачу правопорушників

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся з Міністром юстиції Йорданського Хашимітського Королівства Бассамом Саміром Тальхуні, який наразі перебуває у Києві з робочим візитом. Глави двох відомств підписали низку договорів, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Мін’юсту.

"Міністри юстиції України та Йорданії підписали міждержавні договори про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, про взаємну правову допомогу у цивільних справах, про передачу засуджених осіб та про видачу правопорушників", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Малюська підкреслив, що Мін’юст України зацікавлений у посиленні двостороннього діалогу у сфері юстиції з йорданськими партнерами.

"Вважаю, що договори, які ми сьогодні підписали, сприятимуть захисту прав та інтересів наших громадян, а також зміцненню співпраці між державними органами обох країн", – зазначив міністр.

Зокрема, реалізація цих договорів створить умови для забезпечення взаємодії компетентних органів обох держав під час судового розгляду цивільних справ, розслідування та судового розгляду кримінальних справ, забезпечить можливість видачі осіб, які обвинувачуються або засуджені за скоєння злочинів, для притягнення до кримінальної відповідальності або приведення до виконання вироку, та передачі засуджених осіб для відбування покарання у державі їх громадянства.

У Мін’юсті нагадали, що на консульському обліку Посольства України в Йорданії перебувають 936 громадян України - 676 дорослих та 260 дітей.

За експертними оцінками, на території Королівства проживають близько 5 тисяч громадян України. За даним компетентних органів Королівства, 1 386 громадян України мають дозволи на проживання в Йорданії, з них - 300 дозволів на працевлаштування.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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