Украина и Иордания договорились о взаимной передаче осужденных и выдаче правонарушителей

"Министры юстиции Украины и Иордании подписали межгосударственные договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о взаимной правовой помощи по гражданским делам, о передаче осужденных лиц и о выдаче правонарушителей", - говорится в сообщении.

Во время встречи Малюська подчеркнул, что Минюст Украины заинтересован в усилении двустороннего диалога в сфере юстиции с иорданскими партнерами.

"Считаю, что договоры, которые мы сегодня подписали, будут способствовать защите прав и интересов наших граждан, а также укреплению сотрудничества между государственными органами обеих стран", - отметил министр.

В частности, реализация этих договоров создаст условия для обеспечения взаимодействия компетентных органов обоих государств во время судебного рассмотрения гражданских дел, расследований и судебного рассмотрения уголовных дел, обеспечит возможность выдачи лиц, обвиняемых или осужденных за совершение преступлений, для привлечения к уголовной ответственности или приведению в исполнение приговора, и передаче осужденных лиц для отбывания наказания в государстве их гражданства.

В Минюсте напомнили, что на консульском учете посольства Украины в Иордании находятся 936 граждан Украины - 676 взрослых и 260 детей.

По экспертным оценкам, на территории Королевства проживают около 5000 граждан Украины. По данным компетентных органов Королевства, 1386 граждан Украины имеют вид на жительство в Иордании, из них - 300 разрешений на трудоустройство.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима.