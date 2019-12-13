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Частные СИЗО в Украине планируют ввести со следующего года - малюська

Частные СИЗО в Украине планируют ввести со следующего года - малюська

Киев  •  УНН

 • 14517 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины планирует начать проект по внедрению частных СИЗО в Украине уже со следующего года. Об этом в эфире программы “Завтрак с 1+1” заявил министр юстиции Украины Денис малюська, передает УНН.

“Это идея, мы сейчас разрабатываем нормативно-правовые акты в частные СИЗО, это возможность привлечения частного капитала в эту сферу”, — отметим министр.

По его словам, средства из частных СИЗО, которые будут поступать к государству, будут использовать для улучшения условий в соответствующих государственных учреждениях.

Отвечая на вопрос, когда возможно начало создания частных СИЗО в Украине, Малюська ответил: “Это зависит от политической воли парламента. Мы бы хотели начать проект, в том числе и частные СИЗО, уже в следующем году”.

Напомним, ранее Минюст сообщал, что в Украине планируют разрешить создание частных СИЗО, где лица будут находиться на деньги.

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