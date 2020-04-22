Кабмин поддержал создание платных камер в некоторых СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект постановления относительно платной услуги предоставления лучших бытовых условий и питания в СИЗО за отдельную плату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Кабмин поддержал внедрение экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - говорится в сообщении.
Так, в отдельных СИЗО на добровольной основе можно будет заплатить за улучшенные условия. В определенных следственных изоляторах будут выделены помещения, которые по своему состоянию не требуют проведения капитальных ремонтов и могут использоваться в пределах экспериментального проекта по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий.
"Вместе с тем средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспериментальный проект планируется завершить 31 декабря 2021 года. Затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.
Как сообщал ранее министр юстиции Украины Денис Малюська, частных тюрем в Украине не будет, однако будут частные СИЗО.