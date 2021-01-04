Без плісняви: Малюська показав відремонтовану камеру у Лук'янівському СІЗО

Так, Малюська опублікував фото безкоштовної камери на 22 особи у Державній установі “Київський слідчий ізолятор” до і після ремонту.

“Приміщення без плісняви від діда мороза!”, — наголосив міністр.

За його словами, на ремонт витратили 67 450 гривень.

“Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків. До речі, під новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень”, — написав Малюська.

Нагадаємо, Малюська повідомляв, що у Київському СІЗО відкрили жіночу платну камеру та ще одну додаткову чоловічу.