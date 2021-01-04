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Без плісняви: Малюська показав відремонтовану камеру у Лук'янівському СІЗО

Київ • УНН

 • 14586 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У Київському слідчому ізоляторі з’явилася нова відремонтована камера на 22 особи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.

Без плісняви: Малюська показав відремонтовану камеру у Лук'янівському СІЗО

Так, Малюська опублікував фото безкоштовної камери на 22 особи у Державній установі “Київський слідчий ізолятор” до і після ремонту.

“Приміщення без плісняви від діда мороза!”, — наголосив міністр.

За його словами, на ремонт витратили 67 450 гривень.

“Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків. До речі, під новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень”, — написав Малюська.

Нагадаємо, Малюська повідомляв, що у Київському СІЗО відкрили жіночу платну камеру та ще одну додаткову чоловічу.

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