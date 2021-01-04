Без плесени: Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киевском следственном изоляторе появилась новая отремонтированная камера на 22 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.
Так, Малюська опубликовал фото бесплатной камеры на 22 человека в Государственном учреждении “Киевский следственный изолятор” до и после ремонта.
“Помещение без плесени от деда мороза!”, — подчеркнул министр.
По его словам, на ремонт потратили 67 450 гривен.
“Ну и традиционно напоминаю, за это ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков. Кстати, под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен”, — написал Малюська.
Напомним, Малюська сообщал, что в Киевском СИЗО открыли женскую платную камеру и еще одну дополнительную мужскую.