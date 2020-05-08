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У столичному СІЗО з'явилися платні камери із поліпшеними умовами

Київ • УНН

 • 16704 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Відсьогодні, з 8 травня, та до 31 грудня 2021 року в Київському СІЗО запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У столичному СІЗО з'явилися платні камери із поліпшеними умовами

"Сьогодні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення в українських слідчих ізоляторах. Першим справився Київський СІЗО – запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. Решту українських СІЗО підтягнуться трохи згодом", - написав Малюська.

Він повідомив, що вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.

Також з наступного тижня за проживання можна буде платити в режимі онлайн на сайті "Онлайн будинок юстиції".

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Як пояснив міністр юстиції, отримані кошти СІЗО будуть спрямовувати на підтримання належних умов утримання у безкоштовних камерах та на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами.

Малюська зазначив, що подібна ініціатива має дві ключові цілі - ліквідацію корупції, адже замість хабаря гроші за ліпшу камеру будуть йти офіційно у бюджетний спецфонд, та пошук додаткового фінансування для слідчих ізоляторів.

"Це точно не "VIP-камери", як видно із фотографій нічого надзвичайного ми не пропонуємо і не забезпечуємо. Ми надаємо можливість користуватися більшою, ніж зазвичай, площею камер, а також базовим обладнанням на кшталт холодильника, телевізора і т.д. Ну і ремонт не сторічної давнини, як це часто трапляється у наших слідчих ізоляторах", - написав він.

Також міністр зазначив, що мова йде про слідчі ізолятори, де утримуються люди, щодо яких немає вироку суду, і які вважаються невинуватими у вчиненні злочину.

"Якщо особа з точки зору закону невинувата – ми не повинні обмежувати її у можливості оплатити ліпші умови проживання. Що стосується злочинців, то їм жодні поліпшені умови за гроші створюватись не будуть. У тюрмах усі будуть у рівних умовах і будуть відбувати встановлене судом покарання за вчинений злочин", - зауважив Малюська.

Нагадаємо, що 22 квітня Кабмін підтримав створення платних камер у деяких СІЗО.

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