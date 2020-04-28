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Малюська оцінив прогрес судової реформи в Україні

Малюська оцінив прогрес судової реформи в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що міністерство бере участь у точкових змінах судової системи, зокрема у реформуванні класичного суду присяжних. Однак опрацьованої глобальної реформи судочинства наразі немає. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі щодо ролі Міністерства юстиції України у формуванні правової політики, передає кореспондент УНН.

"Ми активно беремо участь у реформуванні (судової системи – ред.), але не у загальній картинці, а в якихось точкових... Ми потрохи здійснюємо реформування класичного суду присяжних в Україні. Країна постійно перебуває у процесі судової реформи", - зазначив Малюська.

Він зазначив, що зараз нагальною проблемою є призначення суддів, що судді звільняються і є загалом затягування такого процесу.

"Широкої реформи... глобальної, поки, опрацьованої - немає. Є ідеї і плани, що будуть реалізовуватись протягом цього року, і ляжуть в основу співпраці України з МВФ", - анонсував міністр.

Раніше в УНН повідомлялося, що для впровадження класичного суду присяжних в Україні потрібно скоротити термін розгляду справ присяжними та сприяти тому, щоб громадяни не відмовлялися від участі, як кандидати.

Українські Національні Новини

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