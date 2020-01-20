У Мін'юсті розповіли, без чого в Україні неможливий класичний суд присяжних
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Для впровадження класичного суду присяжних в Україні потрібно скоротити термін розгляду справ присяжними та сприяти тому, щоб громадяни не відмовлялися від участі, як кандидати. Про це заявив заступник міністра юстиції Олександр Банчук під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Нам потрібно суттєво скорочувати розгляд справ судом присяжних, і для цього потрібне навчання суддів, робота з судовою адміністрацією та судами, робота з державно-судовою адміністрацією, робота з прокурорами та адвокатами. Тому що наш аналіз показує, що навіть з нинішнім судом народних засідателів такі справи, як про довічне позбавлення волі слухаються в середньому півтора року", - розповів Банчук.
Також, Банчук навів приклад роботи суду присяжних в Казахстані, де середня тривалість розгляду справ їхнім судом присяжних триває вісім робочих днів.
"Друге, що важливо, щоб прості громадяни свою енергію звертали не на акції протесту та інші заходи, це також важливо, але в питанні участі, щоб вони не відмовлялися, коли їм надходять судові повістки від участі, як кандидата до складу присяжних… Тут важлива інформаційна компанія", - розповів Банчук.
Окрім того, Банчук сподівається, що протягом цього року, питання щодо запровадження класичного суду присяжних в Україні має вирішитися в парламенті.
"В будь-якому випадку, ми з боку виконавчої влади запропонували механізми та готові до будь-яких компромісів, консультацій, доповнень, виправлень відповідних законопроектів", - додав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив два законопроекти щодо регулювання роботи суду присяжних.