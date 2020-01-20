У Мін'юсті розповіли, без чого в Україні неможливий класичний суд присяжних

КИЇВ. 20 січня. УНН. Для впровадження класичного суду присяжних в Україні потрібно скоротити термін розгляду справ присяжними та сприяти тому, щоб громадяни не відмовлялися від участі, як кандидати. Про це заявив заступник міністра юстиції Олександр Банчук під час пресконференції, передає кореспондент УНН.