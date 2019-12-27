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Уряд схвалив два законопроекти щодо регулювання роботи суду присяжних

Уряд схвалив два законопроекти щодо регулювання роботи суду присяжних

Київ • УНН

 • 12126 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив два законопроекти щодо регулювання роботи суду присяжних. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

“Робота суду присяжних стане простішою та ефективнішою. Уряд схвалив два законопроекти, які регулюватимуть роботу таких судів. Пропонується покласти на суд присяжних визначення винуватості чи невинуватості обвинуваченого в кримінальних провадженнях, де передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років або довічного ув’язнення”, — написав Гончарук.

За його словами, законопроекти передбачають такі зміни:

  • справи слухатимуться півтора місяці, а не півтора роки, як зараз;
  • кількість присяжних збільшуємо з трьох до семи;
  • кількість суддів, які розглядатимуть справу, зменшуємо з двох до одного.

“Спрощуємо порядок формування списку присяжних: виключаємо з процедури його формування місцеві ради, які місяцями затягували затвердження списків. Ці обов’язки передаємо безпосередньо теруправлінням Державної судової адміністрації. Вердикт суду присяжних можна буде оскаржити в апеляційному порядку”, — повідомив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, від час 121 Пленарного засідання Венеційська Комісія Ради Європи затвердила Висновок щодо судової реформи Володимира Зеленського (Закон 193-IX від 16.10.2019). Так, Венеційська Комісія розкритикувала судову реформу “Слуги народу”.

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