Венеційська Комісія розкритикувала судову реформу “Слуги народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Під час 121 Пленарного засідання Венеційська Комісія Ради Європи затвердила Висновок щодо судової реформи Володимира Зеленського (Закон 193-IX від 16.10.2019).
Законом, серед іншого, передбачено скорочення Верховного Суду з 200 до 100 осіб шляхом проведення повторного відбору суддів, ліквідацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, розширення повноважень Вищої ради правосуддя, можливість подання “анонімок” на суддів та скорочення строків дисциплінарних процедур щодо них.
У своєму Висновку Венеційська Комісія зазначила, що Україна протягом останніх років здійснила глибоку судову реформу, і впровадження деяких змін ще не завершено. Реформа процесу відбору суддів та новий склад Верховного Суду, на думку Комісії, “помітно покращилися в порівнянні з системою, яка існувала раніше”.
Що ж до запропонованих Президентом Зеленським змін, то, на думку Венеційської Комісії “результатом ... є повне призупинення процедур призначення суддів місцевих та апеляційних судів, що викликає глибоке занепокоєння”. Нагадаємо, що в Україні наразі існує понад 2000 вакантних посад суддів, а частина судів не працює взагалі.
Також у Венеційської Комісії виникли заперечення щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду. “Скорочення кількості суддів призведе до ще більшої затримки розгляду справ і поставить під загрозу функціонування Верховного Суду. Зважаючи на велике навантаження (близько 70 000 нерозглянутих справ), Верховний Суд не зможе ухвалювати належним чином обґрунтовані судові рішення протягом розумного строку, що суперечить статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, — зазначено у Висновку Венеційської Комісії.
У скороченні кількості суддів у Верховному Суді європейські експерти побачили повернення до політичного впливу на судову владу. “Слід уникати будь-якого зв’язку між судовою посадою та строком перебування на посаді Президента та Парламенту. Ніщо не є більш небезпечним для незалежності суддів, ніж створювати враження у суддів та громадськості, що після виборів подальше перебування суддів на посадах або їх звільнення з посад належатиме до дискреції новообраних політичних органів”, — наголошується у Висновку.
Українську сторону у Венеції представляв Заступник Міністра юстиції України — уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, який у своєму Фейсбуці написав, що рішення Венеційської Комісіє “не дуже схвальне, особливо стосовно зменшення чисельності ВС”. Водночас, він визнав, що “з багатьма ідеями і пропозиціями, висловленими в опінії Комісії, можна погодитись або бодай взяти до уваги”, зауваживши, однак, що “деякі з них досить поверхневі”.
Венеційська Комісія рекомендує Україні виключити положення щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду, а реформу зосередити на судах першої та апеляційної інстанцій.