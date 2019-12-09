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Венецианская Комиссия раскритиковала судебную реформу "Слуги народа"

Венецианская Комиссия раскритиковала судебную реформу "Слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 5723 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время 121 Пленарного заседания Венецианская Комиссия Совета Европы утвердила Вывод относительно судебной реформы Владимира Зеленского (Закон 193-IX от 16.10.2019).

Законом, среди прочего, предусмотрено сокращение Верховного Суда по 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширению полномочий Высшего совета правосудия, возможности подачи "анонимок" на судей и сокращения сроков дисциплинарных процедур них.

В своем Заключении Венецианская Комиссия отметила, что Украина в течение последних лет осуществила глубокую судебную реформу, и внедрение некоторых изменений еще не завершено. Реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного Суда, по мнению Комиссии, "заметно улучшились по сравнению с системой, которая существовала раньше".

Что касается предложенных Президентом Зеленским изменений, то, по мнению Венецианской Комиссии "результатом ... есть полное приостановление процедур назначения судей местных и апелляционных судов, вызывает глубокое беспокойство". Напомним, что в Украине сейчас существует более 2000 вакантных должностей судей, а часть судов не работает.
Также в Венецианской Комиссии возникли возражения по сокращению количества судей Верховного Суда. "Сокращение количества судей приведет к еще большей задержки рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Несмотря на большую нагрузку (около 70 000 нерассмотренных дел), Верховный Суд не сможет принимать должным образом обоснованы судебные решения в течение разумного срока, противоречит статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод ", - говорится в заключении Венецианской Комиссии.

В сокращении количества судей в Верховном Суде европейские эксперты увидели возвращение к политического влияния на судебную власть. "Следует избегать какой-либо связи между судебной должности и сроком пребывания в должности Президента и Парламента. Ничто не является более опасным для независимости судей, чем создавать впечатление у судей и общественности, что после выборов дальнейшее пребывание судей на должностях или их освобождения от должностей относиться к дискреции вновь избранных политических органов ", - отмечается в заключении.

Украинскую сторону в Венеции представлял Заместитель Министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, который в своем Фейсбуке написал, что решение Венецианской комиссии "не слишком положительное, особенно в отношении уменьшения численности ВС". Вместе с тем он признал, что "со многими идеями и предложениями, высказанными в общественного мнения Комиссии, можно согласиться или хотя бы принять во внимание", отметив, однако, что "некоторые из них довольно поверхностные".

Венецианская Комиссия рекомендует Украине исключить положения по сокращению количества судей Верховного Суда, а реформу сосредоточить на судах первой и апелляционной инстанций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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