В Минюсте рассказали, без чего в Украине невозможен классический суд присяжных

КИЕВ. 20 января. УНН. Для внедрения классического суда присяжных в Украине нужно сократить срок рассмотрения дел присяжными и способствовать тому, чтобы граждане не отказывались от участия, в качестве кандидатов. Об этом заявил заместитель министра юстиции Александр Банчук во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.