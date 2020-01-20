В Минюсте рассказали, без чего в Украине невозможен классический суд присяжных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Для внедрения классического суда присяжных в Украине нужно сократить срок рассмотрения дел присяжными и способствовать тому, чтобы граждане не отказывались от участия, в качестве кандидатов. Об этом заявил заместитель министра юстиции Александр Банчук во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Нам нужно существенно сокращать рассмотрение дел судом присяжных, и для этого нужно обучение судей, работа с судебной администрацией и судами, работа с государственно-судебной администрацией, работа с прокурорами и адвокатами. Потому что наш анализ показывает, что даже с нынешним судом народных заседателей такие дела, как о пожизненном лишении свободы слушаются в среднем полтора года", - рассказал Банчук.
Также, Банчук привел пример работы суда присяжных в Казахстане, где средняя продолжительность рассмотрения дел их судом присяжных продолжается восемь рабочих дней.
"Второе, что важно, чтобы простые граждане свою энергию обращали не в акции протеста и другие мероприятия, это также важно, но в вопросе участия, чтобы они не отказывались, когда им поступают судебные повестки от участия, в качестве кандидата в состав присяжных... Здесь важна информационная компания", - рассказал Банчук.
Кроме того, Банчук надеется, что в течение этого года, вопрос о введении классического суда присяжных в Украине должен решиться в парламенте.
"В любом случае, мы со стороны исполнительной власти предложили механизмы и готовы к любым компромиссам, консультациям, дополнениям, исправлениям соответствующих законопроектов", - добавил он.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил два законопроекта по регулированию работы суда присяжных.