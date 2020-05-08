В столичном СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями

"Сегодня запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первым справился Киевский СИЗО - заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже", - написал Малюська.

Он сообщил, что стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 000 грн в сутки, 8 000 грн за неделю и 12 000 грн в месяц.

Также со следующей недели за проживание можно будет платить в режиме онлайн на сайте "Онлайн дом юстиции".

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Как пояснил министр юстиции, полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

Малюська отметил, что подобная инициатива имеет две ключевые цели - ликвидации коррупции, ведь вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд, и поиск дополнительного финансирования для следственных изоляторов.

"Это точно не "VIP-камеры", как видно из фотографий ничего удивительного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно, площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора и т.д. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах", - написал он.

Также министр отметил, что речь идет о следственные изоляторы, где содержатся люди, по которым нет приговора суда, и которые считаются невиновными в совершении преступления.

"Если лицо с точки зрения закона невиновно - мы не должны ограничивать его в возможности оплатить лучшие условия проживания. Что касается преступников, то им никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все будут в равных условиях и будут отбывать установленное судом наказание за совершенное преступление", - отметил Малюська.

Напомним, что 22 апреля Кабмин поддержал создание платных камер в некоторых СИЗО.