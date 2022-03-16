Из районов боевых действий за сутки эвакуировали 28 893 человек

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"За прошедшие сутки удалось спасти 28 893 украинцев из районов боевых действий в Сумской, Харьковской и Донецкой областях", - заявил он.

Детали

Из них 20 тысяч смогли выехать из Мариуполя на собственном транспорте.

"Там будет сложная ситуация. Мы боремся за вас. Извините, все очень сложно. Украинскую колонну с гуманитарным грузом по-прежнему блокируют постоянно российские солдаты на дороге в город. Но мы не откажемся от попыток спасти людей, спасти город", - подчеркнул Зеленский.

Также он выразил надежду, что в среду, 16 марта, состоится долгожданное спасение людей из города Изюм Харьковской области - гуманитарный коридор согласован.

Напомним

Вице-премьер Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров 15 марта.