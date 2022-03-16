З районів бойових дій за добу евакуювали 28 893 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З районів бойових дій у Сумській, Харківській та Донецькій областях за минулу добу евакуювали 28 893 осіб. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.
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"За минулу добу вдалося врятувати 28 893 українців із районів бойових дій у Сумській, Харківській та Донецькій областях", - заявив він.
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З них 20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя на власному транспорті.
"Там буде складна ситуація. Ми боремося за вас. Вибачте, все дуже складно. Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, блокують постійно російські солдати на дорозі до міста. Але ми не відмовимося від намагань врятувати людей, врятувати місто", - наголосив Зеленський.
Також він висловив сподівання, що в середу, 16 березня, відбудеться довгоочікуваний порятунок людей з міста Ізюм Харківської області - гуманітарний коридор погоджений.
Нагадаємо
Віце-прем’єрка Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 15 березня.